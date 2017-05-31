دراسة: الملك سلمان الأقوى تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.. عالمياً

أظهرت دراسة عن دبلوماسية تويتر أجرتها شركة “بورسون-مارتستيلر” للاتصالات أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حصل على أكبر عدد من إعادة تغريدات متفوقاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الدراسة أن الرئيس ترامب يشعل تويتر بكلماته الغريبة، إلا أنه في معركة الحصول على أكبر قدر من الاهتمام بكل تغريدة خسر. فالزعيم الذي تحصل تغريداته على أكبر عدد من إعادة التغريد هو الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر حسابه على تويتر @KingSalman .

وأوضحت الدارسة أنه من ناحية عدد التغريدات لا توجد منافسة بينهما، فالملك سلمان أطلق 10 تغريدات خلال الفترة التي غطتها الدراسة وهي من أبريل 2016 إلى 20 مايو 2017. إلا أن كل واحدة من هذه التغريدات العشر حظيت بأكثر من 147 ألف إعادة تغريد في المعدل، مقارنة بـ 13100 إعادة تغريد لترامب، بحسب الدراسة وهي السادسة التي أجرتها الشركة.

واستندت الدراسة على تحليل 856 حساب تويتر رسميا وشخصيا للقادة في 178 بلداً. وتعتبر إعادة التغريدات واحدة فقط من مقاييس التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي.