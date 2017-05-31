 فوانيس الرمضاني ..سوق اجتماعي بالمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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فوانيس الرمضاني ..سوق اجتماعي بالمدينة

المناطق- المدينة

وقعت الغرفة التجارية لصناعية بالمدينة المنورة في المجلس الموسمي للجنة شباب الاعمال بغرفة المدينة على هامش فعاليات السوق الاجتماعي الموسمي(فوانيس ممشى الهجرة ) مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الصغيرة لشباب الاعمال والحرفيين والاسر المنتجة مع الجمعية التعاونية متعددة الاغراض بالمدينة المنورة .وقع عن الغرفة التجارية الصناعية رئيس مجلس الادارة الاستاذ منير محمد ناصر بن سعد وعن الجمعية رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس حمود بن عليثة الحربي بحضور نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ خالد الدقل وعضو مجلس الادارة مجد المحمدي يتم بموجبها تعزيز التعاون لتنشيط مجالات الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة للصناعات اليدوية والحرفية خاصة مشروعات الاسر المنتجة بالإضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية حيث ان الجمعية التعاونية متعددة الاغراض كانت قد ابرمت اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين بنك التنمية الاجتماعية يهدف الى تحقيق تلك الاهداف وتأتى مذكرة التفاهم التي وقعتها غرفة المدينة مع الجمعية التعاونية  كشق مكمل باعتبار ان الغرفة شريك استراتيجي لتعزيز مقدرات شباب وشابات الاعمال بمنطقة المدينة المنورة ومن اهم اهدافها رعاية رواد ورائدات الاعمال وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء الوطن وتمكينهم من اطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة وتعزيز الانتاجية .

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