 الغبار الكثيف يغطي أجواء الشرقية و”المرور” يحذر وسقوط أعمدة وتأجيل رحلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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الغبار الكثيف يغطي أجواء الشرقية و”المرور” يحذر وسقوط أعمدة وتأجيل رحلات

الغبار الكثيف يغطي أجواء الشرقية و”المرور” يحذر وسقوط أعمدة وتأجيل رحلات
المناطق- فهد المريخي

تشهد المنطقة الشرقية  والمراكز التابعة لها منذ صباح اليوم موجة من الغبار الكثيف، الذي غطى أجواء المحافظة، وحدّ من الرؤية الأفقية.

من جهته نبّه مرور المنطقه الشرقيه العميد راشد فهيد الهاجري ، المسافرين والعابرين على الطرقات الخارجية، والداخليه بالمحافظة من موجة الغبار التي حدّت من الرؤية الأفقية، بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة النظامية لسلامتهم ووصولهم إلى أهلهم سالمين

وأضاف أنه تم توزيع الدوريات المرورية على المداخل والمخارج والتقاطعات متمنيا السلامة للجميع

من جانب آخر ‏⁧سقطت أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على طريق بقيق الكدادية والدغيمية وتداول ناشطون مقطع لسقوط الأعمدة .

أما عن  الرحلات القادمة للدمام عبر مطار الملك فهد تم تحويل عدد منها إلى مطارات بديلة بسبب الغبار وطلب المسؤولين من المسافرين المتوجهين إلى المطار استخدام طريق المطار الشمالي (ابوحدرية) وذلك لتجمع كثبان رملي علي طريق الملك فهد.

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