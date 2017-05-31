أمير الباحة يوجّه بإنشاء مركزا اعلاميا بالأمارة والقحطاني مستشاراً ومشرفاً

أصدر امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود قرارا يقضي بإنشاء مركز إعلامي مستقل بأمارة المنطقة، وتعيين الأستاذ سعد بن علي ال سعد القحطاني مستشارا لسموه ومشرفاً عاماً على المركز.

وأعرب الأستاذ سعد القحطاني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود على هذه الثقة الكريمه ، مبيناً أن المركز سيكون في خدمة الباحة وكافة الجهات الإعلامية بالمنطقة، لإبراز المنطقة وما تتمتع به من مقومات جذب سياحية واستثمارية واجتماعيه، إضافة الى المناسبات و المناشط التي تحتضنها المنطقة .

من جانب آخر اجتمع القحطاني بعدد من مدراء مكاتب الصحف بالمنطقة وعددا من الاعلامين من كافة الجهات أمس بمقر الأمارة ، وناقش معهم سبل التعاون وتطوير الاعلام بالمنطقة، وإظهار كافة جوانب المنطقة السياحية والتراثية وغيرها خصوصا أن الباحة منطقة سياحية وزراعية وبها عدداً من الغابات والاودية والمناظر الخلابة .

الجدير بالذكر أن القحطاني باشر مهام عمله مستشارا إعلاميا لأمير المنطقة حيث يتمتع بسيرة إعلامية وعمل في عدة قنوات إعلامية لسنوات وحاصل على دورات متقدمة خارج وداخل المملكة ويعد من ابرز الإعلاميين في الوسط الإعلامي .