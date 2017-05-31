 ٦٧٨ مقلع عن التدخين في جازان خلال النصف الأول من العام الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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٦٧٨ مقلع عن التدخين في جازان خلال النصف الأول من العام الحالي

٦٧٨ مقلع عن التدخين في جازان خلال النصف الأول من العام الحالي
المناطق- أمل بهكلي
من خلال 14 عيادة للاقلاع عن التدخين بمنطقة جازان، فعلت صحة جازان برنامج العلاج للراغبين في الاقلاع عن التدخين وذلك خلال شهر رمضان المبارك في ثلاثة مراكز صحية هي: مركز صحي الروضه الجنوبي بجازان، ومركز صحي أبو عريش الجنوبي، ومركز صحي الخوالف بصامطة، حيث تقدم هذه العيادات الخدمات الإستشارية والعلاجية للراغبين في الاقلاع عن لتدخين.

ويذكر أن برنامج الاقلاع عن التدخين بالمنطقة سجل في إحصائياته للنصف الأول للعام الحالي عدد (678) مقلع عن التدخين، وعدد (2221) مراجع لعيادات الإقلاع عن التدخين بالمنطقة.

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