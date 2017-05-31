رياح شديدة على الشرقية تتسبب في تحويل رحلات طيران داخلية

تعرضت أجواء المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء لرياح شديدة مثيرة للأتربة والغبار، حيث تسببت في تحويل لرحلات الطيران وتجمع الكثبان الرملية على الطرق، في ظل توقعات بأن تستمر الحالة الجوية حتى الخميس .

وأعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام عبر حساب تويتر تحويل رحلات داخلية متجه الى الدمام الى مطارات أخرى، وذلك بسبب الأحوال الجوية وموجة الغبار، حيث تم تحويل رحلة ‏جدة – الدمام إلى القصيم، فيما تم تحويل رحلة بيشة -الدمام إلى الرياض.

وبحسب ‏الحالة المتوقعة في موقع الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة فإن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمر على المنطقة الشرقية خلال الأربعاء، وقد تصل سرعتها إلى اكثر من 55 كم في ساعة ، وتحد تلك الرياح من مدى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى أقل من 2 كم على المنطقة الشرقية.