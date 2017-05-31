 جمعية ذوي الإعاقة تطور البيئة التقنية وتستحدث قواعد بيانات آمنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمعية ذوي الإعاقة تطور البيئة التقنية وتستحدث قواعد بيانات آمنة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجير بسيارة مفخخة وسط كابول ضمن برامجها الرمضانية( لقاء الرياديين ) بلجنة التنمية الاجتماعية بالحجرة أمير الباحة يستقبل رئيس النادي الأدبي وأعضاء مجلس الإدارة بالمنطقة غرفة الشرقية تختتم لقاءاتها الرمضانية بحضور مميز في الجبيل والقطيف والخفجي الكلية التقنية بالباحة تعلن عن إقامة برنامج رمضاني تقني الحربي يفوز بعضوية الاتحاد الدولي لرفع الأثقال انطلاق البطولة الرمضانية الثانية بالمزاحمية فرع وزارة العمل بمكة وهدف يوقعان مذكرة لتدريب وتوظيف الأيتام وذوي الإعاقة نائب أمير القصيم يشيد بما تقدمه الكليات من تخصصات مهمة أمير منطقة القصيم يستقبل نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أمراء ضمن ضيوف مشروع المليون صائم التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في الرياض

جمعية ذوي الإعاقة تطور البيئة التقنية وتستحدث قواعد بيانات آمنة

جمعية ذوي الإعاقة تطور البيئة التقنية وتستحدث قواعد بيانات آمنة
المناطق- منال الدوسري

في خطوة للارتقاء بالعمل المؤسسي الخيري أنهت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أخيرا تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تطوير مكونات الاتصال بالشبكة المعلوماتية وإنشاء مركز بيانات وخادمات خاصة في مقرها الرئيس، وقد شمل التطوير تحديث نظم وأجهزة تشغيل البيئة التقنية، واستحداث قواعد بيانات آمنة ذات سرعات عالية لرفع جودة الاتصال بين أقسام الجمعية الداخلية من جهة، وبين الجمعية ومستفيديها من جهة أخرى.

وذكر سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري أن الجمعية وفي إطار حرصها على الارتقاء بالعمل الخيري المنظم ومن أجل مؤسسة اجتماعية بلا ورق حرصت على تعزيز إمكاناتها التقنية وذلك عملا على تجهيز الأرضية الملائمة لبوابة خدمات المستفيدين التي تعتزم الجمعية تدشينها قريبًا، وأشار الجعفري إلى أن من شأن هذه البوابة إتاحة متابعة معاملات المستفيدين عن بعد، وتأطير وجدولة المهام والطلبات زمنيًا، والتأسيس لمنظومة إلكترونية ذات علاقات مترابطة ومنسجمة من حيث المدخلات والمخرجات من أجل الخروج بقواعد معلومات ثرية حول واقع الإعاقة في الأحساء وطبيعة الخدمات المقدمة.

بدوره ذكر مدير تقنية المعلومات بالجمعية الأستاذ محمد الدرويش أن الشركة المنفذة قدمت عرضها كشريك ذهبي لشركة هواوي HUAWEI لأنظمة الاتصالات والبيانات لتوريد كافة مكونات الشبكة ومركز البيانات؛ حيث قدمت بالتعاون مع الفريق المختص في تقنية المعلومات بالجمعية بعد دراسة المتطلبات وتحديد الاحتياجات أفضل الحلول والممارسات التي تساهم في وضع الأسس السليمة للبيئة التقنية مع إمكان التوسع المستقبلي لمواكبة التسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>