جمعية ذوي الإعاقة تطور البيئة التقنية وتستحدث قواعد بيانات آمنة

في خطوة للارتقاء بالعمل المؤسسي الخيري أنهت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أخيرا تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تطوير مكونات الاتصال بالشبكة المعلوماتية وإنشاء مركز بيانات وخادمات خاصة في مقرها الرئيس، وقد شمل التطوير تحديث نظم وأجهزة تشغيل البيئة التقنية، واستحداث قواعد بيانات آمنة ذات سرعات عالية لرفع جودة الاتصال بين أقسام الجمعية الداخلية من جهة، وبين الجمعية ومستفيديها من جهة أخرى.

وذكر سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري أن الجمعية وفي إطار حرصها على الارتقاء بالعمل الخيري المنظم ومن أجل مؤسسة اجتماعية بلا ورق حرصت على تعزيز إمكاناتها التقنية وذلك عملا على تجهيز الأرضية الملائمة لبوابة خدمات المستفيدين التي تعتزم الجمعية تدشينها قريبًا، وأشار الجعفري إلى أن من شأن هذه البوابة إتاحة متابعة معاملات المستفيدين عن بعد، وتأطير وجدولة المهام والطلبات زمنيًا، والتأسيس لمنظومة إلكترونية ذات علاقات مترابطة ومنسجمة من حيث المدخلات والمخرجات من أجل الخروج بقواعد معلومات ثرية حول واقع الإعاقة في الأحساء وطبيعة الخدمات المقدمة.

بدوره ذكر مدير تقنية المعلومات بالجمعية الأستاذ محمد الدرويش أن الشركة المنفذة قدمت عرضها كشريك ذهبي لشركة هواوي HUAWEI لأنظمة الاتصالات والبيانات لتوريد كافة مكونات الشبكة ومركز البيانات؛ حيث قدمت بالتعاون مع الفريق المختص في تقنية المعلومات بالجمعية بعد دراسة المتطلبات وتحديد الاحتياجات أفضل الحلول والممارسات التي تساهم في وضع الأسس السليمة للبيئة التقنية مع إمكان التوسع المستقبلي لمواكبة التسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية.