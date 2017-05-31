 جموع المصلين تشيع شهيد الواجب المخلوطي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء الأندية الموسمية وأندية الحي جموع المصلين تشيع شهيد الواجب المخلوطي بلدية الخفجي: حملات صباحية ومسائية على محلات الكوفي شوب جمعية ذوي الإعاقة تطور البيئة التقنية وتستحدث قواعد بيانات آمنة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجير بسيارة مفخخة وسط كابول ضمن برامجها الرمضانية( لقاء الرياديين ) بلجنة التنمية الاجتماعية بالحجرة أمير الباحة يستقبل رئيس النادي الأدبي وأعضاء مجلس الإدارة بالمنطقة غرفة الشرقية تختتم لقاءاتها الرمضانية بحضور مميز في الجبيل والقطيف والخفجي الكلية التقنية بالباحة تعلن عن إقامة برنامج رمضاني تقني الحربي يفوز بعضوية الاتحاد الدولي لرفع الأثقال انطلاق البطولة الرمضانية الثانية بالمزاحمية فرع وزارة العمل بمكة وهدف يوقعان مذكرة لتدريب وتوظيف الأيتام وذوي الإعاقة

جموع المصلين تشيع شهيد الواجب المخلوطي

جموع المصلين تشيع شهيد الواجب المخلوطي
المناطق_عسير

شيعت جموع المصلين في مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع عقب صلاة العشاء أمس، شهيد الواجب الجندي أول موسى علي إبراهيم المخلوطي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .
وتقدم المصلين رئيس مركز الحريضة عبد الله عايض ومدراء الإدارات الحكومية وأهالي المركز وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل رئيس المركز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الجندي أول المخلوطي بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل آداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>