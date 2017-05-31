 بلدية الخفجي: حملات صباحية ومسائية على محلات الكوفي شوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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بلدية الخفجي: حملات صباحية ومسائية على محلات الكوفي شوب

بلدية الخفجي: حملات صباحية ومسائية على محلات الكوفي شوب
المناطق- سطام الفروان

قامت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الرقابة الصحية مؤخرا، بحملات صباحية ومسائية على محلات الكوفي شوب الواقعة بداخل محطات الوقود داخل المحافظة وخارجها، ولمدة خمسة أيام

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية قامت بهذه الحملة وذلك بهدف متابعة هذه المنشآت من الناحية الصحية والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وضمان حصول جميع العمالة على شهادات صحية لأثبات خلوهم من الأمراض المعدية والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية مع متابعة طريقة التحضير والتخزين والنقل للمشروبات الساخنة كالقهوة والشاي، بالإضافة الى التأكد من سلامتها ونظافة المعدات والأكواب وجميع ما تعلق بتحضير وتجهيز المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة من الفطائر.

وأشار الى أن الحملة استمرت خمسة أيام، تم من خلالها الكشف على 11 محل، وتحرير 4 مخالفات، كما تم مصادرة 28 كلجم من المواد الغذائية التالفة، و 17 علبة من المشروبات والخلطات والمنكهات المنتهية الصلاحية

وأكد أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية.

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