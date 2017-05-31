 إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء الأندية الموسمية وأندية الحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء الأندية الموسمية وأندية الحي

إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء الأندية الموسمية وأندية الحي
المناطق- محمد الحسن

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي نشاط الطلاب والطالبات عن بدء الأندية الموسمية لصيف هذا العام برنامج “إجازتي”وحددت مقرات نادي الحي للطلاب في ثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل و مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا، مدرسة ابن رشد بصوير، مدرسة نهاوند الثانوية بقارا، مدرسة الاضارع الابتدائية، مدرسة قتيبة الثانوية بطبرجل، مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا، مدرسة الثانية الابتدائية بصوير، وأندية الحي في مدرسة الثالثة عشر بسكاكا، مدرسة الأولى الثانوية بدومة الجندل.
و بدأت فترة التنفيذ الأولى بمعدل (4) ساعات يومياً خلال الفترة المسائية من رمضان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، وتستأنف في شهري شوال وذو القعدة بمعدل (5) ساعات يومياً ولمدة خمس أيام اسبوعياً من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتهدف الأندية الموسمية إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية وفقاً لخمسة اتجاهات تنموية ( الترفيه، التوظيف، السياحة، التطوع، التقنية ) وذلك بأساليب جاذبة تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية، وبأربع مسارات أساسية مسار تقني، ترفيهي، تطوعي، وظيفي، سياحي وتستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والعالي، بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء شخصية متوازنة ومنتجة لوطنها ومجتمعها .

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