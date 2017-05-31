بشراكم تطلق مبادرة بمالك تقرأ استهلت المبادرة بزيارة أ. حمود الرويلي

ضمن برامج جمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف, والتي تهدف إلى وصول برامج الجمعية وأنشطتها إلى المجتمع من خلال حملات مختلفة تقيمها الجمعية, حيث اطلقت الجمعية مبادرة #بمالك_تقرأ, والتي تهدف لكفالة الحلقات

والدور النسائية لعام كامل.

حيث استهلت بشراكم مبادرتها بزيارة للأستاذ حمود بن مهجع الرويلي وأخيه الأستاذ ساكت بن مهجع الرويلي بمنزلهما وذلك للتعريف ببرامج الجمعية وأنشطتها والحديث عن مبادرة #بمالك_تقرأ, وقد تم خلال الزيارة طرح عدد من البرامج

والخطط التي تعمل الجمعية عليها وبحاجة إلى دعم المحسنين من أبناء المنطقة وخارجها, وقد بادر الأستاذ حمود الرويلي وأخيه الأستاذ ساكت الرويلي بكفالة حلقتين لعام كامل؛ وفي نهاية الزيارة ثمن فضيلة مدير عام الجمعية الشيخ عمر بن إبراهيم

الطعيمي دعمها السخي سائلاً المولى أن تكون في ميزان حسناتهم, كما قدم الطعيمي هدية تذكارية.

الجدير بالذكر أن كفالة حلقة لعام كامل بـ 7500 ريال, وتتميز كفالة

الحلقة بتسمية الحلقة باسم العائلة لمن يرغب؛ وكذلك تقرير مفصل دوري عن الحلقة, كما يلتحق بالجمعية ويستفيد من برامجها 1560 طالب على مختلف المجمعات, و 1290طالبة على مختلف الدور النسائية.

من جهته أطلقت جمعية بشراكم حساب بنكي للتبرع والمشاركة بمبادرة #بمالك_تقرأ عن طريق مباشر الراجحي أو التحويل مباشرة وذلك عن طريق الحساب SA2080000154608010061640, أو عن طريق ارسال رسالة نصية إلى 5051 متضمنة الرسالة 2201, لجميع شركات الاتصال بالمملكة, أو زيارة مقر الجمعية الواقع بجوار جامع الإمارة.