نادي جامعة الجوف الصيفي ينظم العديد من المسابقات

أفتتح عميد شؤون الطلاب بطولة سداسيات كره القدم لمنسوبي كليات وإدارات الجامعه بمشاركه [ ٦ ] كليات و [ ٦ ] إدارات من جامعه الجوف ضمن فعاليات نادي جامعه الجوف الصيفي حيث أسفرت أولى المواجهات عن فوز اداره [ تقنيه المعلومات ] على عماده [ السنه التحضيريه ] وفازت كليه [ العلوم ] على كليه [ الحاسب والمعلومات ]

بينما انطلقت بطولة كره القدم التي تنظمها اداره النشاط الرياضي بعماده شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بالقريات ضمن برنامج النادي الصيفي بجامعة الجوف بالقريات لعام ١٤٣٨ه‍ والتي تجري مبارياتها على ملعب [ نادي الحي ] بثانوية غرناطة بمشاركه [ ٩ ] فرق ، كما انطلقت بطوله التنس الأرضي بمشاركه [ ٢٠ ] لاعب بمركز الاضارع تحت رعاية النادي الصيفي بجامعة الجوف ، الجدير بالذكر ان صيفي جامعة الجوف نظم العديد من المسابقات على مستوى محافظات المنطقة .