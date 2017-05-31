 البحيران ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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البحيران ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية

البحيران ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية
المناطق- محمد الحسن

حلَّ فضيلة الشيخ / حمود بن سعدون البحيران ضيفًا في ثاني ليالي فعالية ” من ينيرها ؟ ” التي تنفذها جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف  في مقر الجمعية مساء أمس حيث كان في استقباله المدير العام ، و الذي بدوره رحَّب بضيف الفعالية و ثمَّن له حضوره و تفاعله مع الفعالية .
بعد ذلك القاء فضيلة الشيخ / حمود البحيران كلمة بعنوان : ( رمضان فرصة للتربية ) ، تحدث فيها أنَّ رمضان موسم تغلب عليه العبادات القاصرة على النفس ، مثل : الصيام ، و القيام ، و قراءة القرآن ، و الاعتكاف ، و التي من شأنها تربية النفس و تهذيبها و تشذيبها . كما بيَّن فضيلته جملة من الفضائل التي يربينا رمضان عليها ، مثل : فضيلة الصبر ؛ و ذلك من خلال : الصيام ، و القيام ، و فضيلة البذل و العطاء و الإحساس بالفقراء ؛ و ذلك من خلال : الصدقات ، و تفطير الصائمين ، و فضيلة الرقابة الذاتية ؛ و ذلك من خلال عبادة الصيام ، و فضيلة العمل الجماعي ؛ و ذلك من خلال صلاة التراويح ، و فضيلة تربية الناشئة على العبادات ؛ و ذلك من خلال تعويدهم على : عبادة الصيام ، و القيام ، و تفطير الصائمين . بعد ذلك أقيمت حلقة نقاش حول الموضوع المطروح في الفعالية ، و في ختام الفعالية قدَّم عضو مجلس الادارة تركي السند ، و مدير
عام الجمعية الشيخ / نايف المريحيل هدية تذكارية لضيف الفعالية ، مثمنين له ما قدَّمه ، و متمنين لفضيلته دوام التوفيق و السداد .

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