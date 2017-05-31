 إطلاق نار أدى إلى مقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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إطلاق نار أدى إلى مقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث

إطلاق نار أدى إلى مقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث
المناطق_الرياض

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض اليوم الأربعاء حادثة إطلاق نار في مدرسة خاصة بشمال الرياض راح ضيحتها نائب مدير المدرسة ومعلم سعودي وأصيب عامل في جريمة بشعة نفذها معلم من جنسية عربية تم فصله مؤخراً.

وقد أعلن المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة مدارس المملكة في بيان صدر اليوم “يؤسفنا أن نبلغ عن وقوع حادث حصل في مبنى إدارة مدارس المملكة في هذا اليوم الأربعاء 5 رمضان الموافق 31 مايو 2017 حيث قام موظف سابق ومفصول منذ أربع سنوات، بسبب عدم اتزان شخصيته من جنسية عربية، بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص مما تسبب بمقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث، وقد قامت المدارس على الفور باتباع كافة الإجراءات الأمنية الموضحة بالبروتكول الأمني الخاص بالمدارس ومباشرة السلطات الأمنية للحادثة فوراً، ونسأل الله أن يتغدمهم بواسع رحمته وأن يمن على الموظف المصاب بالشفاء العاجل”.

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