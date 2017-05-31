 دورة خطواتك الأولى في التصوير للمبتدئات بـ “فنون الباحة” 8 رمضان للنساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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دورة خطواتك الأولى في التصوير للمبتدئات بـ “فنون الباحة” 8 رمضان للنساء

دورة خطواتك الأولى في التصوير للمبتدئات بـ “فنون الباحة” 8 رمضان للنساء
المناطق- عبدالرحمن سفر
تنظم جمعية الثقافة والفنون بالباحة ممثلة بلجنة التصوير الضوئي خلال شهر رمضان دورة خطواتك الاولى للتصوير للمبتدئات للنساء بمقر جمعية الثقافة والفنون بالباحة.
 وأوضح الأستاذ علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن دورة خطواتك الاولى للتصوير للنساء تنطلق مساء يوم السبت  8 رمضان هـ الساعة 10 مساء بمقر القاعة الثقافية بالجمعية.
مؤكدا أن الدورة تأتي استكمالا للأنشطة والفعاليات التي تنظمها وتنفذها ثقافة وفنون الباحة للمهتمين بالحركة الثقافية والفنية من الشباب والفتيات بالمنطقة، وتجسد دورة الجمعية في تنمية مهارات وقدرات أبناء المنطقة على كافة الأصعدة الفنية.
 ونوه البيضاني أن الدورة تقدمها المدربة ملاك الغامدي وستقدم فيها العديد من خطوات التصوير وطرق استخدام الكاميرا وكيفية التقاط صورة احترافية.
 يذكر أن الدورة ستكون لمدة ثلاثة أيام من 8 إلى 10 رمضان من الساعة 10 مساءً برسوم رمزية 150 ريال تحصل المتدربة على شهادة معتمدة من جمعية الثقافة والفنون بالباحة للتواصل على 0556615278 أو عبر الايميل fnoon.albaha@gmail.com

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