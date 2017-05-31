دورة خطواتك الأولى في التصوير للمبتدئات بـ “فنون الباحة” 8 رمضان للنساء

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالباحة ممثلة بلجنة التصوير الضوئي خلال شهر رمضان دورة خطواتك الاولى للتصوير للمبتدئات للنساء بمقر جمعية الثقافة والفنون بالباحة.

وأوضح الأستاذ علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن دورة خطواتك الاولى للتصوير للنساء تنطلق مساء يوم السبت 8 رمضان هـ الساعة 10 مساء بمقر القاعة الثقافية بالجمعية.

مؤكدا أن الدورة تأتي استكمالا للأنشطة والفعاليات التي تنظمها وتنفذها ثقافة وفنون الباحة للمهتمين بالحركة الثقافية والفنية من الشباب والفتيات بالمنطقة، وتجسد دورة الجمعية في تنمية مهارات وقدرات أبناء المنطقة على كافة الأصعدة الفنية.

ونوه البيضاني أن الدورة تقدمها المدربة ملاك الغامدي وستقدم فيها العديد من خطوات التصوير وطرق استخدام الكاميرا وكيفية التقاط صورة احترافية.