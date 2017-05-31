غرفة تبوك تنظم امسية “استقلي ماديا”…الاثنين المقبل

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، ممثلة بإدارة القطاع النسائي أمسية رمضانية بعنوان( استقلي مادياً) تقدمها الاستاذة مها الحمد، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 رمضان في مقر الغرفة، والتي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرآة في سوق العمل.

وتهدف الامسية إلئ كيفية تكوين المليون ريال الاول، ومن الذي يعيق تقدمك، و14يوما لتحصلي على القوة والثقة، ونماذج لأفكار من الصفر إلى المليون، وتمارين لجذب المال ، والتجارة الرابحة، بالاضافة إلئ مقدمة عن إدارة المشاريع للنساء بدون تردد ودخول عالم المال بقوة ونجاح.

تجدر الاشارة إلئ ان المدربة مها الحمد حاصلة علئ التدريب في الوعي الذاتي من مركز دي بونو لتفكير وقيادة المنظمات الادارية وماجستير في العلاج بالغذاء