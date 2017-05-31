 غرفة نجران تطلق خدمة الشهادة الالكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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غرفة نجران تطلق خدمة الشهادة الالكترونية

غرفة نجران تطلق خدمة الشهادة الالكترونية
المناطق_نجران

دشن رئيس مجلس إدارة غرفة نجران الأستاذ محيميد بن صالح ال شرمة خدمة إصدار شهادات العضوية لمشتركي الغرفة الكترونيا

وتأتي هذه الخدمة ضمن عدد من الخدمات التي تقدمها غرفة نجران ضمن بوابتها الالكترونية والتي من خلالها تسعى الغرفة إلى إختصار الجهد والوقت امام منتسبيها وتقديم أفضل الخدمات لهم في أي مكان وفي أي وقت حيث يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة الجديدة الدخول على موقع الغرفة الإلكتروني ومن ثم الدخول على البوابة الالكترونية بعد ذلك اختيار طباعة شهادة العضوية .كما أن هذه الخدمة تتمثل في إرسال شهادة العضوية من خلال البريد الالكتروني الخاص بالمشترك وإبلاغه بذلك عبر رسائلsms  وفي حالة عدم وجود بريد الكتروني خاص بالمشترك سيقوم النظام بإرسال رابط الشهادة برسالة على جوال المشترك المسجل بالنظام كما أنه سيتم متابعة الإرسال ومعرفة العضويات المرسل لها من خلال نظام إدارة المشتركين.

وقد اكد ال شرمه  أن غرفة نجران عضواً في منظومة إقتصادية متكاملة على مستوى المملكة تهدف الى العمل التكاملي بتسهيل الاجراءات أمام الجميع والعمل جنباً الى جنب مع القطاع الحكومي وذلك من خلال تطوير الخدمات مما سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام .

وأوضح ال شرمه ان الغرفة تواصل العمل على تحقيق الأهداف السامية والتي وضعتها حكومتنا الرشيدة والهادفة الى تحقيق رؤية 2030 .

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