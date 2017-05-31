 عسيري الاتحاد يخضع لجراحة في الركبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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عسيري الاتحاد يخضع لجراحة في الركبة

عسيري الاتحاد يخضع لجراحة في الركبة
المناطق_د ب أ

يخضع أحمد عسيري، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لجراحة تنظيف الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، يوم الأحد المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لبوبا العربية، الشريك الصحي لنادي الاتحاد، عبر شبكة التواصل الإجتماعي (تويتر) :”يخضع لاعب الاتحاد أحمد عسيري الأحد القادم، لجراحة تنظيف الغضروف الهلالي للركبة اليمنى ويتبعه علاج تأهيلي لمدة أسبوعين”.
يشار إلى أن عسيري لم يشارك كثيرا مع الاتحاد في الموسم الماضي بسبب عودة الإصابة إليه أكثر من مرة.

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