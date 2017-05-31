نائب أمير عسير يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم في مكتبه بالإمارة عدد من أعضاء مجلس الشورى من منطقة عسير وهم الأستاذ عبدالعزيز بن سعود المتحمي , واللواء طيار ركن علي بن محمد يحي عسيري , واللواء عبدالله بن غازي العلياني والدكتور علي بن محمد بن سعد الشهراني والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس والدكتور سلطان بن سعد آل فارح والدكتور سعيد بن قاسم المالكي والدكتور عبدالله بن غدران السهيمي , والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبا لأمير منطقة عسير .

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة عسير بالجميع , متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم ’ مؤكدا على أهمية الدور الهام لمجلس الشورى، مبنياً أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي نقلة للبلاد في ظل القيادة الرشيدة , كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المنطقة.

وفي نهاية اللقاء قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على حسن استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة .