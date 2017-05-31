 نائب أمير عسير يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير عسير يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى المعاقبة والتشهير بـ5 منشآت لبيع الحيوانات لمخالفتها نظام الرفق بالحيوان إطلاق نار أدى إلى مقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث عسيري الاتحاد يخضع لجراحة في الركبة غرفة نجران تطلق خدمة الشهادة الالكترونية غرفة تبوك تنظم امسية “استقلي ماديا”…الاثنين المقبل ركلة جزاء تعجّل بوداع الأخضر الشاب لمونديال كوريا خطط أميركية وخيارات عسكرية لمواجهة ميليشيات إيران دورة خطواتك الأولى في التصوير للمبتدئات بـ “فنون الباحة” 8 رمضان للنساء البحيران ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية رياح شديدة على الشرقية تتسبب في تحويل رحلات طيران داخلية نادي جامعة الجوف الصيفي ينظم العديد من المسابقات

نائب أمير عسير يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى

نائب أمير عسير يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى
المناطق_عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير  اليوم في مكتبه بالإمارة  عدد من أعضاء مجلس الشورى من منطقة عسير وهم الأستاذ عبدالعزيز بن سعود المتحمي , واللواء طيار ركن علي بن محمد يحي عسيري , واللواء عبدالله بن غازي العلياني  والدكتور علي بن محمد بن سعد الشهراني والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس والدكتور سلطان بن سعد آل فارح والدكتور سعيد بن قاسم المالكي والدكتور عبدالله بن غدران السهيمي , والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبا لأمير منطقة عسير .

 

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب  أمير منطقة عسير بالجميع ,  متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم ’ مؤكدا على أهمية الدور الهام لمجلس الشورى، مبنياً أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي نقلة للبلاد في ظل القيادة الرشيدة , كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي  تهم المنطقة.

 وفي نهاية اللقاء قدم الجميع شكرهم وتقديرهم  لسمو الأمير منصور بن مقرن  بن عبدالعزيز على حسن استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>