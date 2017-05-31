الصورة المتداولة لحمد بن جاسم مع الملك سلمان قديمة منذ عامين

تداول عدد من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وهو يستقبل وزير خارجية دولة قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على أنها اليوم؛ مشيرين إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية والإعلامية بين الدولتين مؤخراً؛ والحقيقة أن تلك الصورة قديمة منذ أكثر من عامين؛ وليست حديثة.

وأشار المستشار بالديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر” إلى أن الصورة منذ عامين وليست اليوم.