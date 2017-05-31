تغريدات الملك سلمان الأكثر ريتويت على مستوى قادة العالم

تصدر حساب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على موقع تويتر الحسابات الأكثر فعالية بين قادة العالم، بناء على متوسط أعداد الريتويت للتغريدات الأصلية، بحسب ما أعلنت شركة “بورسون- مارستلر” للعلاقات العامة ومقرها نيويورك الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أنه بالنظر إلى العشر تغريدات لخادم الحرمين خلال هذا العام وحتى إجراء الدراسة، فإن متوسط الريتويت للتغريدة بلغ نحو 147.456 ألف ريتيوت.

وأضافت أن حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حل في المرتبة الثانية بمتوسط 13.094 ريتويت، بينما جاء بابا الفاتيكان في المرتبة الثالثة بمتوسط ريتيوت بلغ 10.3377 ريتويت للتغريدة الواحدة.