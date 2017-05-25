رئاسة (الأولمبية السعودية) تنحصر بين محمد بن متعب ومحمد آل الشيخ

انحصرت المنافسة على كرسي رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية بين الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، رئيس اتحاد السلة السعودي، وبين محمد بن عبدالملك ال الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية اليوم الأربعاء.

وأعلنت اللجنةانسحاب مرشح الاتحاد السعودي للرياضات الجوية الأمير تركي بن مقرن، ومرشح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير سلطان بن بندر الفيصل، ومرشح الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الأولمبية السعودية اجتماعا غير عادي في الثامن من يونيو القادم لإنتخاب الرئيس، الذي سيخلف الأمير عبدالله بن مساعد، والذي قدم استقالته قبل نحو شهر .

وسيتولى الرئيس الجديد مهامه حتى انتهاء الدورة الانتخابية الجديدة عام2020.