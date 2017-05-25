 رئاسة (الأولمبية السعودية) تنحصر بين محمد بن متعب ومحمد آل الشيخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب: قراري حول اتفاقية المناخ سيصدر في الأيام المقبلة تنطلق غداً في الرياض..”أيام زمان” فعاليات تراثية وترفيهية واجتماعية للعائلات بالصور..داعش الإرهابي يغلق الشوارع المؤدية لمسجد تاريخى وسط فرار النازحين بالموصل الخدمة المدنية: إعلان الوظائف الهندسية.. غداً “جمعية رفاق” تطلق برنامج كسوة العيد نائب أمير القصيم: على المجالس البلدية دور تكاملي في العملية التنموية الهلال يعالج خربين لاعب الظفرة رغم إنتهاء فترة إعارته رئاسة (الأولمبية السعودية) تنحصر بين محمد بن متعب ومحمد آل الشيخ الخارجية الأمريكية: إصابة 11 أمريكيا في تفجير كابول تعليم الطائف يحصل على ثمان مراكز متقدمة في مسابقة تدبر نائب أمير عسير يطلع على مشاريع أمانة المنطقة 462 مليونًا من جرائم الفساد المالي استردتها “نزاهة”

رئاسة (الأولمبية السعودية) تنحصر بين محمد بن متعب ومحمد آل الشيخ

رئاسة (الأولمبية السعودية) تنحصر بين محمد بن متعب ومحمد آل الشيخ
المناطق_الرياض

انحصرت المنافسة على كرسي رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية بين الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، رئيس اتحاد السلة السعودي، وبين محمد بن عبدالملك ال الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية اليوم الأربعاء.
وأعلنت اللجنةانسحاب مرشح الاتحاد السعودي للرياضات الجوية الأمير تركي بن مقرن، ومرشح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير سلطان بن بندر الفيصل، ومرشح الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الأولمبية السعودية اجتماعا غير عادي في الثامن من يونيو القادم لإنتخاب الرئيس، الذي سيخلف الأمير عبدالله بن مساعد، والذي قدم استقالته قبل نحو شهر .
وسيتولى الرئيس الجديد مهامه حتى انتهاء الدورة الانتخابية الجديدة عام2020.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>