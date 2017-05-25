 الخدمة المدنية: إعلان الوظائف الهندسية.. غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية: إعلان الوظائف الهندسية.. غداً

الخدمة المدنية: إعلان الوظائف الهندسية.. غداً
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم عن عزمها طرح الوظائف الهندسية غدا الخميس، وذلك ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438 / 1439هـ، بعد أن حددت الأحد الماضي الموعد الأخير لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية، التي ستخصص للرجال فقط.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة (رجال) كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف، منوهة ضمن خطتها إلى أن فترة الدخول على الإعلان للوظائف الهندسية وتحديد الرغبات المكانية من قبل الباحثين عن العمل وبعد توثيق بياناتهم، سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق 9 – 9 1438هـ، وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 11 – 9 – 1438هـ.

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