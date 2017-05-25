 نائب أمير القصيم: على المجالس البلدية دور تكاملي في العملية التنموية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم: على المجالس البلدية دور تكاملي في العملية التنموية

نائب أمير القصيم: على المجالس البلدية دور تكاملي في العملية التنموية
المناطق_بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بأهمية المجالس البلدية وما تقوم به من أدوار تكاملية مع أمانة المنطقة ، متمنياً أن يكونوا عوناً للدولة في متابعة أعمالها وإنجازاتها ، مؤكداً على أهمية دور هذه المجالس في العملية التنموية ، وتفعيل دورها بالرفع للجهات ذات الاختصاص عن احتياجات المنطقة لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة , رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم الدكتور إبراهيم الغصن ، يرافقه أعضاء المجلس ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن

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