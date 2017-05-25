 بالصور..داعش الإرهابي يغلق الشوارع المؤدية لمسجد تاريخى وسط فرار النازحين بالموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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بالصور..داعش الإرهابي يغلق الشوارع المؤدية لمسجد تاريخى وسط فرار النازحين بالموصل

بالصور..داعش الإرهابي يغلق الشوارع المؤدية لمسجد تاريخى وسط فرار النازحين بالموصل
المناطق_وكالات

قال سكان، إن مقاتلى داعش أغلقوا الشوارع المحيطة بجامع النورى الكبير فى الموصل استعدادا على ما يبدو للمواجهة النهائية فى المعركة من أجل معقلهم الكبير الأخير بالعراق.

وشاهد سكان عشرات المقاتلين يتخذون مواقعهم فى الساعات الثمانى والأربعين الماضية حول المسجد الأثرى الذى أعلن منه أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم المتشدد قيام دولة “خلافة” فى يوليو 2014.

وترفرف راية داعش السوداء فوق المسجد منذ سيطر المتشددون على الموصل واستولوا على مساحات من الأراضى فى العراق وسوريا فى صيف 2014.

واستعادت القوات الحكومية العراقية بدعم من الولايات المتحدة شرق الموصل فى يناير، وبدأت حملة جديدة يوم السبت، لاستعادة الجيب المتبقى فى قبضة المتشددين بغرب الموصل ويتكون من منطقة المدينة القديمة حيث يقع المسجد وثلاث مناطق متاخمة له بالإضافة إلى الضفة الغربية لنهر دجلة.

فيما قالت الأمم المتحدة يوم الأحد، إن ما يصل إلى 200 ألف شخص ما زالوا يعيشون فى ظروف سيئة خلف خطوط داعش فى الموصل فى ظل تناقص إمدادات الغذاء والمياه والأدوية بالإضافة لصعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وأصبح جامع النورى الكبير محورا رمزيا للحملة إذ يقول قادة عراقيون فى أحاديث خاصة إنهم يأملون استعادته خلال شهر رمضان.

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