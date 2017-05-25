 ترامب: قراري حول اتفاقية المناخ سيصدر في الأيام المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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ترامب: قراري حول اتفاقية المناخ سيصدر في الأيام المقبلة

ترامب: قراري حول اتفاقية المناخ سيصدر في الأيام المقبلة
المناطق_أ ف ب

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إبقاء حالة الترقب حول موقف الولايات المتحدة الذي ينتظره العالم بأسره من اتفاقية باريس حول المناخ بعدما أفادت وسائل اعلام أميركية عن عزمه الانسحاب منها، مكتفيا بتغريدة كتب فيها اليوم الأربعاء إن القرار سيصدر “في الأيام المقبلة”.

والاتفاقية التي أبرمتها في نهاية 2015 في العاصمة الفرنسية 190 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة تهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر خفض انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة.

والانسحاب الأميركي من الاتفاقية إذا حدث سيشكل تفككا فعليا بعد 18 شهرا على هذا الاتفاق التاريخي الذي كان بكين وواشنطن في ظل رئاسة باراك أوباما، أبرز مهندسيه، وكتب ترمب في تغريدة على تويتر “سأعلن قراري حول اتفاقية باريس في الأيام المقبلة، أعيدوا لأميركا عظمتها”.

من جهته، كتب وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري على تويتر مخاطبا ترمب “إن مليارات الأطفال عليهم التعايش مع هذا القرار مهما كان، أرجوك أن تفكر فيهم”.

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