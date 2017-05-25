 تنطلق غداً في الرياض..”أيام زمان” فعاليات تراثية وترفيهية واجتماعية للعائلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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تنطلق غداً في الرياض..”أيام زمان” فعاليات تراثية وترفيهية واجتماعية للعائلات

تنطلق غداً في الرياض..”أيام زمان” فعاليات تراثية وترفيهية واجتماعية للعائلات
المناطق_الرياض

تنطلق مساء غدٍ الخميس “أيام زمان”، وهي فعاليات رمضانية ترفيهية اجتماعية، تجمع بين أفراد العائلة وتسعى لإحياء عادات وتقاليد كانت معروفة في الزمن الماضي، لتعود لنا بشكلها الأصيل في حاضرنا.

ويفتح المعرض أبوابه للعائلات فقط، من التاسعة مساءً، وحتى الثانية والنصف فجراً.

وتتضمن إلى جانب الفعاليات الشعبية والتراثية، محالّ لبيع التراثيات والفنون والحرف، والمجوهرات، وبيع التجزئة إضافة إلى عدد من المطاعم المنوعة.

“أيام زمان” تقام بالتعاون مع هيئة الترفيه، وتقام في قاعة الفريدة بمدينة الرياض.  

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