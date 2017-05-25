تنطلق غداً في الرياض..”أيام زمان” فعاليات تراثية وترفيهية واجتماعية للعائلات

تنطلق مساء غدٍ الخميس “أيام زمان”، وهي فعاليات رمضانية ترفيهية اجتماعية، تجمع بين أفراد العائلة وتسعى لإحياء عادات وتقاليد كانت معروفة في الزمن الماضي، لتعود لنا بشكلها الأصيل في حاضرنا.

ويفتح المعرض أبوابه للعائلات فقط، من التاسعة مساءً، وحتى الثانية والنصف فجراً.

وتتضمن إلى جانب الفعاليات الشعبية والتراثية، محالّ لبيع التراثيات والفنون والحرف، والمجوهرات، وبيع التجزئة إضافة إلى عدد من المطاعم المنوعة.

“أيام زمان” تقام بالتعاون مع هيئة الترفيه، وتقام في قاعة الفريدة بمدينة الرياض.