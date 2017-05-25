رمتني بدائها وانسلت…وزير دفاع إيران يهاجم دول الجوار بحجة تهديد أمن بلاده!

تواصلت مواقف طهران المستفزة لجيرانها كما للدول العربية، حيث هاجم وزير الدفاع حسين دهقان دول الجوار والولايات المتحدة بحجة تهديد أمن إيران.

وقال وزير الدفاع إن بلاده عازمة على استخدام ميليشيات الحشد الشعبي العراقية في الرد على كل من يحاول الوقوف مع التحالف العربي الإسلامي ضد بلاده.

ولم يتغير نهج سياسة إيران الخارجية رغم الضغوط الدولية وإعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني المصنف من “المعتدلين”، فالتدخلات في شؤون دول الجوار بشكل مباشر مستمرة والحملات العدائية ضد هذه الدول لا تتوقف.

وتصريحات دهقان العدائية جاءت خلال كلمة له في مدينة ديزفول ونقلتها عنه عدة مواقع إخبارية إيرانية.

وحاول المسؤول الإيراني تقديم بلاده كقوة إقليمية عظمى رافضاً كما قال “أي محاولات لاحتواء أو إضعاف هذه القوة”.

وتحدى دهقان الولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى بإعلان التمسك ببرنامج بلاده الصاروخي زاعما أن بلاده طورت صواريخ باليستية يصل مداها إلى 3 آلاف كيلومتر.

غير أن التصريح الأبرز كان تلويحه بقدرة بلاده على استخدام ميليشيات الحشد الشعبي العراقية لمواجهة أي طرف إقليمي يقف في صف التحالف الإسلامي العربي الذي تقوده السعودية ضد بلاده.

والتصريح يؤكد الاتهامات التي لا تتوقف لهذه الميليشيات بأنها تحولت إلى أداة في يد النظام الإيراني تعمل على تنفيذ مخططاته بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.