اللواء الزهراني ينقل تعازي سمو ولي العهد لذوي الجندي أول ” آل محمد حسين “

نقل مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء محمد يحيى الزهراني تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله وتعازي معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو لوالد وذوي الجندي أول محمد هاني ال محمد حسين – رحمه الله – والذي توفي في حادث مروري ، كما قدم شيكا بمساعده ماليه من سمو ولي العهد الأمين لوالده ، من جانبه أثنى اللواء الزهراني على الجندي أول محمد هاني رحمه الله وأنه كان يتميز بالخلق القويم والتفاني والإخلاص في العمل ومحل ثقة رؤسائه داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، كما قام مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء محمد الزهراني بزياره للجندي أول عبدالله عادل ال طلاق والذي يرقد في المستشفى إثر إصابته في الحادث نفسه متمنيا له الشفاء العاجل