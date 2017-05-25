 تعليم الرياض يحقق نتائج متميزة في ‏ التصفيات النهائية لمسابقة ‏وزارة التعليم (تدبر) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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تعليم الرياض يحقق نتائج متميزة في ‏ التصفيات النهائية لمسابقة ‏وزارة التعليم (تدبر)

تعليم الرياض يحقق نتائج متميزة في ‏ التصفيات النهائية لمسابقة ‏وزارة التعليم (تدبر)
المناطق_الرياض
حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتائج متميزة في ‏ التصفيات النهائية لمسابقة ‏وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (تدبر) في عامها الأربعين والمقامة في مكة المكرمة والتي رعاها  وزير التعليم  في الفترة من ٢-٤/ ٩/ ١٤٣٨هـ .
‏حيث حصلت الإدارة على المركز الأول في الفرع الأول القرآن كاملا فرع المعلمين و الطلاب من خلال  تحقيق الأستاذ ظفر القليب من ثانوية الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم على المركز ‏الأول ‏على مستوى المملكة في الفرع الأول – القرآن كاملا مع متن الجزرية
‏فيما حصل الطالب إبراهيم العويد‏ من ثانوية الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول ‏على مستوى المملكة في الفرع الأول القرآن كاملا مع معاني الكلمات .
وفي مجال القرآن الكريم وتفسيره – الفرع الأول  فازت الطالبة  رغد بنت سليمان الجربوع  من الثانوية الأربعين على المركز الثالث على مستوى المملكة .
وفي مجال الحديث الشريف وعلومه – الفرع الأول : فازت الطالبة : سارة بنت عبدالله الحبيب من الثانوية الرابعة على المركز الأول على مستوى المملكة .
هذا وقدم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع التهنئة للفائزين مؤكدا أن المسابقة تحظى بدعم كبير من وزارة التعليم باعتبار القرآن الكريم والسنة المطهرة هي دستور هذه البلاد لذا كان الاهتمام بهذه المسابقة كبيرا وهو امتداد لاهتمام قيادة هذه البلاد حفظهم الله  وعنايتهم  بالقرآن الكريم والسنة النبوية علماً وتعلماً منذ بداية تأسيسها.

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