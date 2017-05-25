إعتماد مبلغ (1,451,250) ريال لمشروع التفطير بجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان..

اعتمدت جمعية البر الخير بمحافظة العارضة مبلغ (1,451,250) ريال لمشروع التفطير خلال شهر رمضان ، حيث أوضح مدير الجمعية طالع الجابري أن هذا المبلغ لتفطير عدد (1935) أسرة مسجلة بالجمعية، ما بين أسر أيتام ، وفقراء معدمي الدخل ، وأرامل ، ومطلقات ، وكبار سن وعاجزين طبيا.

وأوضح الجابري أن الجمعية تقوم على هذا المشروع سنويا.

ويضم مشروع التفطير جميع الأسر المسجلة في الجمعية دون استثناء، بحيث يتم طباعة بطاقة ممغنطة تحوي قيمة سلة التفطير واسم رب الأسرة المستفيدة ويتم صرفها عبر المحلات التجارية الكبيرة المعتمدة لصرف المشروع ،

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في شهر رمضان المبارك منها الزكاة وكسوة العيد للأيتام.