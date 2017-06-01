 رئيس الأركان من ثغور جازان: حدودنا آمنة.. معنويات الأبطال مرتفة للغاية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس الأركان من ثغور جازان: حدودنا آمنة.. معنويات الأبطال مرتفة للغاية

رئيس الأركان من ثغور جازان: حدودنا آمنة.. معنويات الأبطال مرتفة للغاية
المناطق - الرياض

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أن حدود الوطن آمنة، ومعنويات القوات المرابطة على الحدود مرتفعة للغاية.

وأشاد بما رآه من معنويات عالية للجنود المرابطين على الحدود، وحماسهم في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في ميدان العز والشرف.

ووصف خلال زيارته التفقدية للقطاعات العسكرية بمنطقة جازان في مواقعهم أمس الأول، هذه اللحظات بأنها الأغلى والأثمن لدى الأبطال الذين ضحّوا بأنفسهم وحياتهم من أجل حماية أرض الوطن الغالي، مشيدا بمواقفهم الشجاعة والبطولية للدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل.

ونقل لهم تحيات وتقدير القائد الأعلى للقوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وولي ولي العهد، كما هنأهم بالشهر الكريم، وعبر عن سعادته الغامرة بمشاركة الإفطار في يوم رمضاني مع منسوبي القوات المسلحة والمرابطين على حدود بلادنا الغالية بمنطقة جازان، سائلا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

من جانبهم، أكد الجنود المرابطون استعدادهم التام في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وسيبقون درعا حصينا عن الوطن ومقدراته حتى آخر لحظة من حياتهم.

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