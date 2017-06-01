 الأمير متعب يسدد ديون 200 من مرابطي الحرس الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير متعب يسدد ديون 200 من مرابطي الحرس الوطني

الأمير متعب يسدد ديون 200 من مرابطي الحرس الوطني
المناطق- الرياض

وجه وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بسدد ديون أكثر من ٢٠٠ من منسوبي وزارة الحرس الوطني من المرابطين في الحد الجنوبي والشمالي، ومن مختلف وحداتها وشمل السداد ديون الحق الخاص الصادر فيها حكم قضائي بما لا يزيد عن ٣٠٠ ألف ريال.

وأكد الأمير متعب بن عبد الله، على سرعة إنهاء إجراءات خروجهم ليتمكنوا من قضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك بين أهلهم وذويهم.

يُشار إلى أن وزير الحرس الوطني قام بتسديد ديون ٢١٠ من منسوبي الحرس الوطني العام الماضي والتي تركت أثراً إيجابياً كبيراً في نفوسهم ونفوس ذويهم.

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