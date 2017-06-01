 إصابة أعضاء السفارة السعودية في تفجير كابل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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إصابة أعضاء السفارة السعودية في تفجير كابل

إصابة أعضاء السفارة السعودية في تفجير كابل
المناطق - الرياض

علمت “المناطق” بإصابة بعض أعضاء السفارة السعودية في الحي الدبلوماسي في كابل الذي يضم عددا من السفارات الأجنبية، لكن الإصابات كانت خفيفة.

ووقع الانفجار الذي وصفه شهود يـ”الهائل” بالحي الدبلوماسي في العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مما أدى إلى تصاعد سحب الدخان الأسود فوق وسط المدينة، في منطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارات أجنبية.

وارتفع عدد الضحايا بانفجار سيارة مفخخة في وقت مبكر، الأربعاء، إلى 80 قتيلا وأكثر من 350 جريح، وفق ما أعلن مسؤولون بالعاصمة الأفغانية.

وأسفر الانفحار عن أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى أضرار مادية في المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار، حيث تطايرت النوافذ والأبواب.

وقال نجيب دانيش الناطق باسم الوزارة إن “سيارة مفخخة انفجرت عند الساعة 08:25 (04:25 توقيت غرينيتش)”.

وذكر شهود عيان أن أضرارا جسيمة وقعت بالقرب من مكان الانفجار وأنهم شاهدوا أشخاصا ممدين أرضا، ما يوحي بحصيلة كبيرة للضحايا.

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