 تحذيرات من حسابات “وهمية” تستتر بأسماء سعودية للدفاع عن قطر والجزيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحذيرات من حسابات “وهمية” تستتر بأسماء سعودية للدفاع عن قطر والجزيرة شاهد لحظة انفجار مروع تحت الأرض فيحدث دمارا هائلا مطالبات بفتح تحقيق دولي حول جرائم “قطر” في ليبيا شاهد.. “موجة غبار” تقتلع الأشجار وتسقط أعمدة الإنارة في “الشرقية” تعرف على ابن ماجه القزويني صاحب كتاب “السنن” خلال عام فقط .. هروب 27 مليار ريال استثمارات من قطر إصابة أعضاء السفارة السعودية في تفجير كابل الأمير متعب يسدد ديون 200 من مرابطي الحرس الوطني بـ 8 طرق فعالة.. كيف تتغلب على الصداع أثناء الصيام ؟! رئيس الأركان من ثغور جازان: حدودنا آمنة.. معنويات الأبطال مرتفة للغاية دراسة: هذه السيارات أكثر خطرا على ركابها .. فاحذروها إعتماد مبلغ (1,451,250) ريال لمشروع التفطير بجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان..

تحذيرات من حسابات “وهمية” تستتر بأسماء سعودية للدفاع عن قطر والجزيرة

تحذيرات من حسابات “وهمية” تستتر بأسماء سعودية للدفاع عن قطر والجزيرة
المناطق- الرياض

حذر مختصون، من حسابات (معرفات) وهمية تستتر بأسماء سعودية، وهي قواسم مشتركة لحسابات الدوحة الإخوانية، محاولة الإيحاء بأن صاحب الحساب المعرف مواطن سعودي.

وتتبنى تلك الحسابات، الدفاع عن قطر ومهاجمة أي انتقادات صادرة من وسائل الإعلام السعودية، ومهاجمة قناة العربية والدفاع عن قناة الجزيرة القطرية رغم إساءاتها المتكررة للسعودية وقيادتها وشعبها، علاوة على المشاركة في الهاشتاقات المسيئة للسعودية.

كما تعمل على إعادة التغريدات للحسابات القطرية والإخوانية التي تهاجم السعودية، ,جميعها تتبع حسابات معروفة لشخصيات قطرية وإخونجية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>