تحذيرات من حسابات “وهمية” تستتر بأسماء سعودية للدفاع عن قطر والجزيرة

حذر مختصون، من حسابات (معرفات) وهمية تستتر بأسماء سعودية، وهي قواسم مشتركة لحسابات الدوحة الإخوانية، محاولة الإيحاء بأن صاحب الحساب المعرف مواطن سعودي.

وتتبنى تلك الحسابات، الدفاع عن قطر ومهاجمة أي انتقادات صادرة من وسائل الإعلام السعودية، ومهاجمة قناة العربية والدفاع عن قناة الجزيرة القطرية رغم إساءاتها المتكررة للسعودية وقيادتها وشعبها، علاوة على المشاركة في الهاشتاقات المسيئة للسعودية.

كما تعمل على إعادة التغريدات للحسابات القطرية والإخوانية التي تهاجم السعودية، ,جميعها تتبع حسابات معروفة لشخصيات قطرية وإخونجية.