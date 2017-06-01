 بلدية محايل تختصر طريق المليحه بني ذيب إلى سعيدة الصوالحه محايل من 20 إلى 3 كيلو متر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية محايل تختصر طريق المليحه بني ذيب إلى سعيدة الصوالحه محايل من 20 إلى 3 كيلو متر

بلدية محايل تختصر طريق المليحه بني ذيب إلى سعيدة الصوالحه محايل من 20 إلى 3 كيلو متر
المناطق - محمد آل طاوي - محايل عسير

أوضح رئيس بلدية محافظة محايل عسير سعيد بن علي آل مصمع أن بلدية محايل ومن خلال فرع مكتب البلدية بسعيدة الصوالحه قامت بفتح طريق ترابي يربط قريتي المليحة وبني ذيب بطريق محايل عسير -الصوالحة بجهودها الذاتيه من قبل ادارة الخدمات وذلك من خلال طريق مختصرة تربط القريتان بطريق محايل عسير-سعيدة الصوالحة بمسافة قدرت بحوالي 3 كيلو متر مختصرا المسافة والتي كانت اكثر من 20كيلو والتي كان يستغرقها أهالي القريتين في السابق للوصول لمحافظه محايل ولمركز سعيدة الصوالحه.

وأوضح آل مصمع أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات فعاله لخدمة أهالي مركز سعيدة الصوالحه بما انها الواجهة البحرية لمحافظة محايل.

كما شكر رئيس البلدية مدير مكتب فرع البلدية بسعيدة الصوالحه فايع العاصمي والمهندس عبدالرحمن الاسمري مدير ادارة الخدمات على متابعتهم إنجاز هذا العمل بالطريق مؤكداً أن المكتب يتطلع لخدمة الأهالي ولن يتوانى في ما يخدم المركز والقرى التابعة له.

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