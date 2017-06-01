 تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية تمنع الإبحار حفاظا على السلامة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

‏نائب أمير جازان مغردا ” السعودية وطن العز والحزم والشموخ” بإشراف أمير تبوك.. الجهود تتواصل في استقبال ضيوف الرحمن بحالة عمار تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية تمنع الإبحار حفاظا على السلامة العامة بلدية محايل تختصر طريق المليحه بني ذيب إلى سعيدة الصوالحه محايل من 20 إلى 3 كيلو متر نائب أمير مكة يكرم أعضاء اللجنة الرئاسية السابقة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني طرح 146 وظيفة إدارية وهندسية وحاسوبية بجامعة عبد الرحمن بن فيصل لماذا تعمل حكومة قطر ضدنا .. إليك 8 أدلة تثبت لك هذه الحقيقة جهاز قطر للاستثمار.. “صفقات مشبوهة” تكبد الدوحة خسائر بمليارات الدولارات لمعالجة إساءة الاستعمال.. ميزة جديدة للرسائل من تويتر شاهد.. طفل بـ”قلب ميت” يواجه هجوم 4 كلاب رغم هروب أخته ! تحذيرات من حسابات “وهمية” تستتر بأسماء سعودية للدفاع عن قطر والجزيرة شاهد لحظة انفجار مروع تحت الأرض فيحدث دمارا هائلا

تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية تمنع الإبحار حفاظا على السلامة العامة

تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية تمنع الإبحار حفاظا على السلامة العامة
المناطق – فهد المريخي

أهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بعموم مرتادي البحر من صيادين ومتنزهين بالالتزام بتعليمات منع الإبحار الصادرة من كافة مراكز حرس الحدود بالمنطقة، وذلك حفاظا على السلامة العامة.

وأوضح الناطق الإعلامي بالمنطقة الشرقية الرائد البحري عمر الأكلبي، أن قائد كل قطاع يقوم بتحديد درجة الخطر في حدود المسؤولية التابعة لقطاعه، ابتداء من التحذيرات، وصولاً إلى المنع من نزول البحر، وأضاف الأكلبي أنه ليس بالضرورة أن يشمل قرار المنع كل مراسي المنطقة الشرقية، بسبب اتساع نطاق المسؤولية، مبيناُ أن أسباب المنع ستزول بعد التأكد من استقرار الاحوال الجوية وعودتها إلى طبيعتها.
وأكد الأكلبي على ملاك وقائدي الوسائط البحرية بالتقيد بارتداء كافة وسائل السلامة على متن قواربهم أثناء الإبحار مع التأكد من صلاحيتها بشكل دوري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>