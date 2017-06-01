تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية تمنع الإبحار حفاظا على السلامة العامة

أهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بعموم مرتادي البحر من صيادين ومتنزهين بالالتزام بتعليمات منع الإبحار الصادرة من كافة مراكز حرس الحدود بالمنطقة، وذلك حفاظا على السلامة العامة.

وأوضح الناطق الإعلامي بالمنطقة الشرقية الرائد البحري عمر الأكلبي، أن قائد كل قطاع يقوم بتحديد درجة الخطر في حدود المسؤولية التابعة لقطاعه، ابتداء من التحذيرات، وصولاً إلى المنع من نزول البحر، وأضاف الأكلبي أنه ليس بالضرورة أن يشمل قرار المنع كل مراسي المنطقة الشرقية، بسبب اتساع نطاق المسؤولية، مبيناُ أن أسباب المنع ستزول بعد التأكد من استقرار الاحوال الجوية وعودتها إلى طبيعتها.

وأكد الأكلبي على ملاك وقائدي الوسائط البحرية بالتقيد بارتداء كافة وسائل السلامة على متن قواربهم أثناء الإبحار مع التأكد من صلاحيتها بشكل دوري.