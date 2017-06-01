 بإشراف أمير تبوك.. الجهود تتواصل في استقبال ضيوف الرحمن بحالة عمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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بإشراف أمير تبوك.. الجهود تتواصل في استقبال ضيوف الرحمن بحالة عمار

بإشراف أمير تبوك.. الجهود تتواصل في استقبال ضيوف الرحمن بحالة عمار
المناطق - تبوك :

بإشراف من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ، تواصل القطاعات الحكومية الخدمية على تقديم الخدمات والتسهيلات للمعتمرين القادمين عبر المنفذ ، وتعمل تلك القطاعات على تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لضيوف بيت الله الحرام.
“جوال منطقة تبوك ” رصد مساء اليوم حركة دخول المعتمرين والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم في قطاعات الجوازات والجمارك والصحة بالإضافة الى بقية القطاعات ، حيث تتواصل الجهود على مدار الساعة وبتفان وإخلاص من العاملين بالمنفذ.
ومن جهتهم عبر عدد من المعتمرين عن سعادتهم بما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من إهتمام ورعاية بضيوف الرحمن، وحرصها على توفير خدمات وتسهيلات متكاملة تمكنهم من أداء مناسكهم براحة ويسر وسهولة.

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