‏نائب أمير جازان مغردا ” السعودية وطن العز والحزم والشموخ”

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان في عدد من التغريدات في حسابه الرسمي بتويتر أن ” المملكة هي وطن العزة والحزم وطن الشموخ والعزم بعطائه ومكتسباته ويستمد قوته من الله ثم رسوخ مبادئه وعقيدته السمحة وقيادته الحكيمة.

وأضاف أن المملكة كانت ومازالت وستظل متماسكة قوية مؤمنة بقضاياها العادلة وسنداً قوياً لقضايا الامة العربية والاسلامية رغم كيد وحقد الحاقدين.

‏وقال نائب أمير جازان ” ان الوطن هو الحضن الدافىء والملاذ الآمن الذي نجد فيه الأمن والامان والاطمئنان، ‏مشيرا الى أنه من الواجب علينا حفظ كيان الوطن والسير خلف قيادته واتباع خطواتها والتقيد بتوجيهاتها فوطن لانحمية لانستحق العيش فيه.

‏وأضاف سموه بأن الوطن يعيش حالة مزدهرة من التطور والنمو والازدهار ويشكل ثقلاً اقتصاديا وسياسيا فاعلاً على جميع المستويات عربياً واقليمياً ودولياً، ‏مبينا ان ماتضمنته رؤية ٢٠٣٠ سيزيد من ثقل المملكة العالمي وسيعزز وجودها في المحافل الدولية وصناعة القرار الدولي.

‏‏وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بأن المملكة قدمت العديد من الشهداء في سبيل حماية مقدساتها واراضيها ومقدراتها من اطماع المعتدين والذين سيظل الوطن يقدر تضحياتهم العظيمة.

‏سائلا الله أن يتقبل الشهداء الأبرار وان ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود دفاعاً عن عقيدتهم ومقدساتهم ووطنهم.

‏مؤكدا بأن كافة التضحيات التي تقدم للوطن اليوم ستكون باذن الله درعاً واقياً وحصناً متيناً للاجيال القادمة لتواصل البناء والنماء.

‏وأختتم تغريداته بضرورة المحافظة على مكتساباتنا ومقدراتنا وعلينا ان نقف صف واحد خلف قيادتنا الموفقة وبكل ما اوتينا من قوة ليظل هذا الوطن شامخاً عزيزاً.