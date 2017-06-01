 الميليشيات تقتل 107 أطفال من أبناء محافظة المحويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الميليشيات تقتل 107 أطفال من أبناء محافظة المحويت ‏نائب أمير جازان مغردا ” السعودية وطن العز والحزم والشموخ” بإشراف أمير تبوك.. الجهود تتواصل في استقبال ضيوف الرحمن بحالة عمار تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية تمنع الإبحار حفاظا على السلامة العامة بلدية محايل تختصر طريق المليحه بني ذيب إلى سعيدة الصوالحه محايل من 20 إلى 3 كيلو متر نائب أمير مكة يكرم أعضاء اللجنة الرئاسية السابقة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني طرح 146 وظيفة إدارية وهندسية وحاسوبية بجامعة عبد الرحمن بن فيصل لماذا تعمل حكومة قطر ضدنا .. إليك 8 أدلة تثبت لك هذه الحقيقة جهاز قطر للاستثمار.. “صفقات مشبوهة” تكبد الدوحة خسائر بمليارات الدولارات لمعالجة إساءة الاستعمال.. ميزة جديدة للرسائل من تويتر شاهد.. طفل بـ”قلب ميت” يواجه هجوم 4 كلاب رغم هروب أخته ! تحذيرات من حسابات “وهمية” تستتر بأسماء سعودية للدفاع عن قطر والجزيرة

الميليشيات تقتل 107 أطفال من أبناء محافظة المحويت

الميليشيات تقتل 107 أطفال من أبناء محافظة المحويت
المناطق - اليمن

كشفت مصادر حقوقية أن 107 أطفال من أبناء محافظة  المحويت الواقعة غرب  صنعاء، لقوا حتفهم منذ بداية العام الجاري بعد أن زجت بهم  ميليشيات الحوثي للقتال في صفوفها بعدة جبهات.

وأشارت المصادر إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري استقبلت محافظة المحويت الصغيرة جثامين أكثر من 107 أطفال ممن لقوا حتفهم في الجبهات، وأفادت المصادر أن قرية ويس الصغيرة جدًا في مديرية الطويلة استقبلت 12 قتيلاً أغلبهم لقوا مصارعهم في جبهة شبوة.

ورصدت منظمة حقوق الإنسان بالمحويت، 117 حالة تجنيد أطفال قامت بها  الميليشيات الانقلابية خلال شهر مايو الماضي، وأشارت إلى أن الميليشيات لجأت إلى أساليب عديدة لإغواء الأطفال والشباب، منها إطلاق الوعود بترقيمهم واعتمادهم رسميًا كأمنيات لتأمين المحافظة مع اقتراب زحف قوات الشرعية نحو الساحل الغربي، ومن ضمن الأساليب اللجوء إلى القوة وفرض التجنيد الإجباري.

وبحسب تقرير للمنظمة فقد أوكلت  الميليشيات الانقلابية بالمحويت عملية اصطياد الشباب والأطفال إلى التربويين والمشايخ والوجاهات الذين استهدفتهم في عددٍ من الدورات التدريبية، حيث يقوم هؤلاء باستقطاب الشباب المراهق، وأحياناً يذهبون إلى إقناع بعض الآباء بأن الهدف من تدريب أبنائهم ليس من أجل إرسالهم للقتال في الجبهات، بل بغرض إعدادهم ليكونوا لجانًا أمنية لحماية وتأمين المدن ومديريات المحافظة.

ووفقاً للمنظمة، يتم بعدها إلحاق هؤلاء الشباب والأطفال بدورات تدريبية عادة ما تقام في الأهجر بشبام أو في مدينة المحويت، وبعد الانتهاء منها يتم إرسالهم إلى معسكرات التدريب ومنها معسكر وادي الحسي بملحان، أو معسكرات أخرى في الحيمة وأرحب بمحافظة صنعاء، أو معسكرات في محافظة ذمار، حيث يخضعون للتدريب الثقافي وكذلك العسكري كالتدريب على الرشاش والقنص واقتحام المواقع وإخلاء الجرحى والاغتيالات.

ونوه التقرير بأنه يتواجد في معسكر وادي الحسي خبراء تدريب عراقيون وإيرانيون وآخرون من حزب الله اللبناني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>