 بلد يغلق سجونه و”يستورد” معتقلين! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلد يغلق سجونه و”يستورد” معتقلين! أحداث تاريخية فارقة وقعت في السادس من رمضان الميليشيات تقتل 107 أطفال من أبناء محافظة المحويت ‏نائب أمير جازان مغردا ” السعودية وطن العز والحزم والشموخ” بإشراف أمير تبوك.. الجهود تتواصل في استقبال ضيوف الرحمن بحالة عمار تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية تمنع الإبحار حفاظا على السلامة العامة بلدية محايل تختصر طريق المليحه بني ذيب إلى سعيدة الصوالحه محايل من 20 إلى 3 كيلو متر نائب أمير مكة يكرم أعضاء اللجنة الرئاسية السابقة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني طرح 146 وظيفة إدارية وهندسية وحاسوبية بجامعة عبد الرحمن بن فيصل لماذا تعمل حكومة قطر ضدنا .. إليك 8 أدلة تثبت لك هذه الحقيقة جهاز قطر للاستثمار.. “صفقات مشبوهة” تكبد الدوحة خسائر بمليارات الدولارات لمعالجة إساءة الاستعمال.. ميزة جديدة للرسائل من تويتر

بلد يغلق سجونه و”يستورد” معتقلين!

بلد يغلق سجونه و”يستورد” معتقلين!
زنزانة في أحد سجون هولندا
المناطق - وكالات

تعتزم هولندا إغلاق 5 سجون في البلاد بحلول نهاية الصيف الجاري، وذلك بعد 4 سنوات من إغلاق أمستردام 19 سجنا في 2013، بسبب قلة المجرمين، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية الخميس.
وسيؤدي إغلاق السجون الخمسة إلى تسريح ما يقرب من ألفي موظف، سيتم نقل 700 منهم فقط إلى دوائر حكومية أخرى عاملة في إطار إنفاذ القانون في البلاد.

ويأتي اللجوء إلى إغلاق السجون في هولندا بسبب الهبوط المتسارع في معدلات الجريمة في البلاد منذ عام 2004.

وقد وصلت مشكلة السجون الفارغة في هولندا إلى النقطة التي دفعت الحكومة إلى “استيراد” 240 معتقلا من النرويج في سبتمبر الماضي، فقط للحفاظ على إشغال هذه المرافق.

وأعلن وزير العدل الهولندي، أرد فان دير ستور، أمام البرلمان، أن الإبقاء على السجون الفارغة من دون إشغالها يكلف البلاد أثمانا باهظة بالنسبة لهذا البلد الصغير.

وهناك عوامل عدة تكمن وراء انخفاض معدلات الجريمة في هولندا، بينها على سبيل المثال القوانين المرنة، لا سيما في ما يتعلق بالمخدرات، والتركيز على برامج إعادة التأهيل ونظم المراقبة الإلكترونية المتطورة.

ويبلغ عدد السجناء في هولندا 69 معتقلا لكل 100 ألف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة، بينما في الولايات المتحدة الأميركية يرتفع العدد إلى 716 سجينا لكل 100 ألف شخص، وهو الأعلى بالعالم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>