التحالف: هجوم على سفينة نفط قبالة سواحل اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن سفينة ناقلة للنفط تحمل علم جزر مارشال، تعرضت لهجوم بقذائف “آر.بي.جي” من زورق قبالة السواحل اليمنية، الأربعاء.

وكانت السفينة تسير وفق خط رحلتها في باب المندب.

وجاء في بيان التحالف أنه “في صباح يوم الأربعاء تعرضت ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام 3 قذائف آر.بي.جي، قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية”.

وأضاف البيان أن أحدا من العاملين على متن السفينة لم يصب بأذى، وأنها حاليا في طريقها بعرض البحر الأحمر، مشيرا إلى “عملية متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها”.

ومن جهة أخرى، جددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحذيرها، بأن “استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم”.

وتقود السعودية التحالف الذي يهدف إلى دعم القوات الشرعية في اليمن، في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية.