“قلب ميت”..شاهد كيف واجه طفل هجوم مجموعة من الكلاب

كثيراً ما نسمع أو نشاهد شخصاً ما يتحدث عن “قلب ميت” وهو دلالة على قوة صاحبه وقدرته على مواجهة الصعاب دون خوف. لكن ما حدث مع هذا الطفل الذي يظهر في الفيديو جعل من هذا المثل واقعاً بالعين المجردة.

فالكلاب الضالة التي هجمت على الطفل وأخته وقفت حائرة أمام شجاعته رغم هروب أخته، في حين وقف هو محاولاً إبعاد الكلاب بعد أن أحاطت به من كل جانب. فأخذ يبعدها بما أوتي من قوة من كافة الجهات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا الطفل بالبطل، بسبب عدم خوفه من الكلاب الضالة، ومواجهتها بكل شجاعة في سبيل توفير الحماية لنفسه والطفلة التي هربت لإبلاغ من في البيت.