أنباء عن مقتل مؤسس وكالة أنباء داعش في غارة للتحالف

كشف شقيق مؤسس وكالة “أعماق” الإخبارية التابعة لتنظيم داعش، ريان مشعل، على موقع فيسبوك أن أخاه قُتل في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال إن الضربة أسفرت أيضا عن مقتل ابنة أخيه في منزلهما بمدينة الميادين. ولم يتسن التحقق من صحة الخبر.

ووكالة “أعماق” هي ذراع إعلامية للتنظيم الإرهابي، تتولى بث مقاطع الفيديو عن هجمات التنظيم، وإعلان مسؤوليته عن العمليات التي ينفذها.

ومشعل اسمه الحقيقي محمد براء كادك، والتحق بتنظيم داعش أواخر عام 2013، وعمل في شبكة حلب نيوز قبل التحاقه بالتنظيم، بحسب ما تناقلت عنه مواقع إخبارية.