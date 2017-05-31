طالبة كويتية تكتشف علاجاً للسرطان بنسبة 93% خلال 3 أيام فقط

استعرضت الطالبة بالصف الحادي عشر بأكاديمية الإبداع الأميركية للبنات موضي العجمي، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الخامسة 2017 التي يقيمها النادي العلمي الكويتي، نتائج بحثها الذي شاركت به في المسابقة واكتشافها لعلاج مرض السرطان.

وأوضحت العجمي في لقائها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية أنها شاركت في المسابقة في مجال «العلوم الطبية المتعدية»، مشيرة إلى ان نتائج تجربتها أسفرت عن اكتشاف المركب الكيميائي «كلوريد الصوديوم المحمض» وعلاجه لخلايا مصابة بالسرطان بنسبة 93% وذلك خلال فترة 3 أيام فقط.

وأوضحت العجمي أن لجنة التحكيم في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة لهذا العام قامت بتقسيم المجالات العلمية إلى 8 مجموعات علمية، وتم تكريم المتسابقين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى كل مجموعة، مضيفة أن المسابقة مخصصة لفئة الطلاب والطالبات دون المرحلة الجامعية.

وقالت ان مشاركتها في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الخامسة التي نظمها النادي العلمي الكويتي بدأت خلال شهر نوفمبر الماضي، حينما عرضت فكرة البحث على مدير قطاع التنمية والبرامج التنافسية في النادي د.محمد الصفار، حيث نالت الفكرة إعجابه، مما جعل إدارة المسابقات العلمية في النادي تهتم بها وتساهم في تسهيل إجراءات تنفيذ البحث.

وأفادت بأن إدارة المسابقات العلمية في النادي العلمي قدمت لها العديد من المساعدات والدعم والتشجيع، وفي المقابل لاقت موضي التشجيع من قبل دكاترة جامعة الكويت مثل د.سوزان البستان من كلية العلوم، ود.عبدالوهاب العيسى ود.موسى الخلف من كلية الطب، حيث تمكنت من دخول مختبر كلية الطب لاجراء التجارب على البحث.

وتحكي موضي العجمي عن تجربتها في المختبر قائلة: البحث العلمي الذي فزت به عبارة عن اكتشاف المركب الكيميائي «كلوريد الصوديوم المحمض» لعلاج الخلايا السرطانية، حيث قمت بإجراء تجربة هذا المركب لبحث مدى تفاعله مع الخلايا السرطانية وقد كانت نتائج البحث إيجابية حيث تم علاج نسبة 93% من الخلايا المصابة خلال فترة 3 أيام فقط، لافتة أن «كلوريد الصوديوم» غير المحمض يستخدم عادة لتنقية المياه.

وأشارت إلى أنها استخدمت المركب المحمض في بحثها، لأن غير المحمض كانت نتائجه أقل أي بنسبة 50%.

وذكرت أن من الصعوبات التي واجهتها خلال قيامها بتجربتها عدم وجود مختبر، مشيرة إلى أنه يفترض تطبيق نتائج التجربة على فئران التجارب قبل استخدام العلاج للبشر واعتماده رسميا من قبل الجهات المتخصصة.

وقالت إن هذا الاكتشاف جديد، وأنها قبل مشاركتها في المسابقة كانت التجربة مجرد فكرة وسرعان ما قامت بإرسالها إلى مدرستها «اكاديمية الابداع الأميركية»، وأن والدتها شجعتها لاجراء هذا البحث.

وأضافت: أرسلت الفكرة من خلال ايميلات إلى العديد من الدكاترة الجامعيين وأن د.سوزان البستان من كلية العلوم ـ علم الحيوان ـ بجامعة الكويت هي من شجعتها أيضا، كما ان معلمة مادة الكيمياء بمدرستها شرحت لها كيفية الاشتراك في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة بالنادي العلمي الكويتي.

وعن سبب اختيارها لهذا البحث تحديدا، قالت العجمي ان مرض السرطان كان سببا في وفاة جدها وجدتها مما جعلها تهتم بالبحث عن علاج له.

وتحكي العجمي أنها بدأت في تجربتها بالمختبر في 1 مارس الماضي لفترة شهر تقريبا بعد احضار الخلايا السرطانية، لافتة الى أن النادي العلمي الكويتي واكاديمية الابداع الاميركية تحملا تكاليف التجربة وشراء المركب الكيميائي من خارج الكويت.

وقالت إنها تهدي جائزتها الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما أنها أيضا تهدي الجائزة لوالدها ووالدتها وكل من دعمها وشجعها وقدم لها المساعدة لنجاح التجربة وفوزها بالجائزة سواء من النادي العلمي الكويتي أو مدرستها اكاديمية الابداع الأميركية أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، متمنية أن تكمل دراستها وأن تدرس في كلية الطب أو كلية العلوم تخصص رياضيات.

تمثيل الكويت

من جانبه، أعرب والد الطالبة بدر العجمي عن سعادته بفوز ابنته بهذه الجائزة، مشيرا إلى أنه يشكر النادي العلمي الكويتي ومدرسة أكاديمية الإبداع الأميركية للبنات وأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا لابنته المساعدة والدعم لاجراء التجربة واعداد البحث.

مسابقة الكويت للعلوم والهندسة

مسابقة الكويت للعلوم والهندسة هي مسابقة علمية تقوم فكرتها على تقديم بحث علمي في أحد مجالات العلوم والهندسة مبني على منهج البحث العلمي، ويتم عرضه باستخدام لوحة عرض لمشاريع الأبحاث العلمية بمواصفات ومقاسات محددة.

ويبذل المشارك في المسابقة جهدا منظما في القراءة والاطلاع والفهم والتعمق والتمحيص والتحقيق والتجربة والبرهان، ويقوم بوضع فرضيات واختبارها بالدراسة النظرية أو بالتجربة العلمية، حيث يهتم المشارك بالناتج المنطقي من الدراسات والإحصائيات، وفق تسلسل علمي مقنع ومفهوم يتوصل إليه بعد إجراء عدة تجارب للوصول لإثبات أو نفي الفرضية، علما بأنه يمكن أن يكون هناك مخرج مادي كجهاز أو أداة أو آلة تسهم في إثبات أو نفي الفرضية.

وهذه المسابقة تسعى في مجملها لصياغة عقل الباحث العلمي المبدع، وتسلط الضوء على مراحل البحث العلمي.

معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة

يقام معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF) سنويا في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 1950، وهي المسابقة العلمية الأكبر على مستوى العالم في مجال البحث العلمي لفئة الطلبة ما قبل المرحلة الجامعية، وتتيح مسابقة الكويت للعلوم والهندسة للفائزين الفرصة في المشاركة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، وتنقسم المسابقة إلى مجموعات علمية عديدة، وتحكم كل مجموعة على حدة من قبل لجنة التحكيم.

وللطلبة مطلق الحرية في اختيار المجال العلمي الذي يرغبون بتحكيم مخرجاتهم من خلاله، فيقوم الطلبة في البداية بتسليم مقترح البحث العلمي للجنة المراجعة العلمية، ثم تقوم اللجنة بمراجعة جميع البحوث العلمية المقدمة والتأكد من استيفائها للشروط، والأبحاث التي تجتاز لجنة المراجعة العلمية تستمر في تنفيذ تجاربها إلى يوم المعرض، ويتم تنظيم معرض لعرض جميع البحوث المشاركة في المسابقة عن طريق لوحة عرض ذات مواصفات خاصة.

علما بأن المعرض يمتد لأكثر من يوم لإعطاء الفرصة للطلبة لعرض أبحاثهم للجميع (الأهل والأصدقاء والمجتمع).

ولكن يخصص أول يوم من أيام المعرض للجنة التحكيم المختصة لتقييم البحوث.

وعادة ما تواكب المسابقة السنة الدراسية في الكويت، فهي تبدأ في سبتمبر من كل عام مع إقامة حفل الختام في شهر مايو أو يونيو.

ويشارك الفائزون في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة في معرض الوطن العربي للعلوم والهندسة، بالإضافة إلى معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة المقام في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يشاركون في السنة المقبلة لفوزهم في الكويت.