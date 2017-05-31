 إنتل تنتج حاسوبا بحجم بطارية الهاتف المحمول! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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إنتل تنتج حاسوبا بحجم بطارية الهاتف المحمول!

إنتل تنتج حاسوبا بحجم بطارية الهاتف المحمول!
المناطق - وكالات

كشفت شركة إنتل عن جهازها الجديد “Compute Card” الذي يعد من أصغر أجهزة الكمبيوتر الموجودة في العالم حاليا.

وعن هذا الكمبيوتر الجديد قال الخبراء في الشركة: “Compute Card عبارة عن كمبيوتر صغير محمول، بحجم البطاقة البنكية تقريبا، ويشبه بشكله المدخرات الخارجية التي تستخدم لشحن الهواتف الذكية”.

هذا الجهاز سيطرح بعدة نماذج قد تحمل معالجات مختلفة ابتداء من جيل معالجات Intel Celeron وPentium وصولا إلى معالجات الجيل السابع، كما سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي DDR3 بحجم 4 غيغابايت، ووحدة استقبال وإرسال إشارات الإنترنت اللاسلكي (Wireless-AC 7265 أو 8265) و(Bluetooth 4.2) بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بحجم (46 أو 128) غيغابايت.

وأكدت إنتل أنها طرحت مشروع Device Design Kit الذي سيمكن شركائها من إنتاج أجهزة تتوافق مع كمبيوترات Compute Card، حيث أعلنت العديد من الشركات كـ”LG Display” و”Sharp” و”Dell” و”HP” عن نيتها الدخول في المشروع.

ويشير الخبراء في إنتل إلى أن كمبيوترات Compute Card الجديدة مزودة بمآخذ “USB” و”miniDisplayPor” و”HDMI” تمكن من وصلها بالشاشات أو لوحات المفاتيح أو غيرها من الأجهزة الخارجية.

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