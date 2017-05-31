 سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة

سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار رياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم على المنطقة الشرقية وتمتد لتؤثر على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران ,كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى أجزاء من شمال ووسط المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق عسير ، جازان ، الباحة ، ومكة المكرمة فترة مابعد الظهيرة. ويبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج.

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