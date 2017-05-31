 التعليم تعلن انطلاق ملتقيات المبتعثين للسنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

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التعليم تعلن انطلاق ملتقيات المبتعثين للسنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

التعليم تعلن انطلاق ملتقيات المبتعثين للسنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي
المناطق - واس

أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق ملتقى المبتعثين للسنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( # وظيفتك _ وبعثتك) .
وتنطلق أولى فعاليات الملتقى بمدينة الرياض يوم الثلاثاء القادم 11 رمضان 1438هـ الموافق 6 يونيو 2017م، كما سينعقد في مدينة الدمام ثاني هذه الملتقيات يوم الأحد 18 محرم 1439هـ الموافق 8 أكتوبر 2017م ، في حين تستضيف مدينة جدة الملتقى الثالث يوم الأربعاء 5 صفر 1439هـ الموافق 25 أكتوبر 2017م ، وذلك لتأهيل المرشحين والمرشحات للابتعاث.
وأوضحت إدارة برنامج الملتقى أنه أتيح التسجيل في جميع البرامج في المدن الثلاث من خلال منظومة “سفير”، وسينتهي التسجيل في برنامج ملتقى الرياض يوم الجمعة القادم 7رمضان 1438هـ الموافق 2 يونيو 2017م، ويبقى التسجيل في برامج ملتقى مدينة الدمام وملتقى مدينة جدة مفتوحا إلى ما قبل أسبوع من تاريخ انعقاد كل ملتقى.
ولفتت إدارة برنامج الملتقى إلى أن حضور المرشحين والمرشحات مرتبط بالتسجيل، مفيدة بأن المقاعد محددة لكل برنامج، كما أن التسجيل في ملتقى الرياض متاح للذين ستبدأ دراستهم قبل بدء الملتقى الثاني .

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