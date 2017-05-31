 لتبرير ضعف القوات الإيرانية..ظريف يعلق على اختراق طائرة سعودية المجال الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لتبرير ضعف القوات الإيرانية..ظريف يعلق على اختراق طائرة سعودية المجال الإيراني التعليم تعلن انطلاق ملتقيات المبتعثين للسنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة إنتل تنتج حاسوبا بحجم بطارية الهاتف المحمول! طالبة كويتية تكتشف علاجاً للسرطان بنسبة 93% خلال 3 أيام فقط أنباء عن مقتل مؤسس وكالة أنباء داعش في غارة للتحالف البيت الأبيض: على قطر الالتزام بمذكرة تفاهم قمة الرياض “قلب ميت”..شاهد كيف واجه طفل هجوم مجموعة من الكلاب مهربو البشر “يكسبون” 35 مليار دولار سنويا مقتل 12 جندياً تركياً في سقوط مروحية التحالف: هجوم على سفينة نفط قبالة سواحل اليمن بلد يغلق سجونه و”يستورد” معتقلين!

لتبرير ضعف القوات الإيرانية..ظريف يعلق على اختراق طائرة سعودية المجال الإيراني

لتبرير ضعف القوات الإيرانية..ظريف يعلق على اختراق طائرة سعودية المجال الإيراني
المناطق - الرياض

علق وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، للتبرير على ضعف منظومة الرادارات الإيرانية، فشلها في اكتشاف دخول طائرة سعودية إلى الأجواء الإيرانية دون ان تنتبه لها تلك الأطقم بأن هذا الأمر “عادي”.
وقال ظريف في تصريح اليوم الخميس مبرراً إن هذا الأمر يحدث في حوادث الطيران الدولية، “حتى أن وزارة الخارجية لم تكن على علم بالأمر وأعتقد أن وزارة الدفاع لم تكن تعلم بالأمر أيضا”.
ولفت ظريف إلى أن حادثة الطائرة السعودية تحدث في معظم بلدان العالم حيث تغير بعض الرحلات الجوية مسارها فترغم على دخول أجواء غير مصرح بها، مشيراً ” أن الطائرة السعودية كانت متوجهة إلى وجهتها وقد غيرت مقصد رحلتها الجوية وكانت تحمل على متنها خبراء نفطيين وليسوا عسكريين”.
وأوضح ظريف، أنه حسب ما يطبق على مثل هذه الحالات من حول العالم فقد تم الاتصال بالطائرة عبر منظومة الملاحة الجوية وخيرّوها بين تغيير مسارها أو إجبارها على الهبوط، لكن الطيار فضل تغيير مساره، منوها بأن هذا الأمر لا يحتاج هذه الضجة الاعلامية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>