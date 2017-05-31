لتبرير ضعف القوات الإيرانية..ظريف يعلق على اختراق طائرة سعودية المجال الإيراني

علق وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، للتبرير على ضعف منظومة الرادارات الإيرانية، فشلها في اكتشاف دخول طائرة سعودية إلى الأجواء الإيرانية دون ان تنتبه لها تلك الأطقم بأن هذا الأمر “عادي”.

وقال ظريف في تصريح اليوم الخميس مبرراً إن هذا الأمر يحدث في حوادث الطيران الدولية، “حتى أن وزارة الخارجية لم تكن على علم بالأمر وأعتقد أن وزارة الدفاع لم تكن تعلم بالأمر أيضا”.

ولفت ظريف إلى أن حادثة الطائرة السعودية تحدث في معظم بلدان العالم حيث تغير بعض الرحلات الجوية مسارها فترغم على دخول أجواء غير مصرح بها، مشيراً ” أن الطائرة السعودية كانت متوجهة إلى وجهتها وقد غيرت مقصد رحلتها الجوية وكانت تحمل على متنها خبراء نفطيين وليسوا عسكريين”.

وأوضح ظريف، أنه حسب ما يطبق على مثل هذه الحالات من حول العالم فقد تم الاتصال بالطائرة عبر منظومة الملاحة الجوية وخيرّوها بين تغيير مسارها أو إجبارها على الهبوط، لكن الطيار فضل تغيير مساره، منوها بأن هذا الأمر لا يحتاج هذه الضجة الاعلامية.