محافظ المندق يرأس اجتماع لجنة فعاليات صيف ٣٨

رأس محافظ المندق صالح بن محمد القلطي اجتماع لجنة فعاليات صيف المندق ٣٨ بحضور مدراء الإدارات الحكومية ورؤساء لجان فعاليات الصيف حيث استهل المحافظ اجتماعه بكلمة نقل من خلالها حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله- وتطلعاته على أهمية الصيف بشكل عام من خلال جودة وتطوير ما يقدم من خدمات وفعاليات للسائحين والزوار وأهالي المنطقة بشكل خاص في مجال السياحة والترفيه كما حث الجميع خلالها على مضاعفة الجهد لظهور هذا الصيف بالمظهر المشرف حيث استهدفت الفعاليات جميع فئات المجتمع فيما تم تفعيل لجان التجهيز والتنسيق والمتابعة وتكليف لجنة التنسيق بالبدء في كتابة تقارير عن جاهزية اماكن اقامة الفعاليات وتكليف اللجنة الامنية بمتابعة الفعاليات واماكن اقامتها وكذلك تفعيل اماكن الاسر المنتجة والبدء في التجهيز لفعاليات سد مدهاس التي ستكون مفاجأة صيف هذا العام .

واختتم القلطي الاجتماع بالبدء في العمل الميداني والتواصل الالكتروني اولا بأول مقدما سعادة شكره للجميع على الجهود المبذولة صرح بذلك مدير العلاقات العامه والإعلام بمحافظة المندق حسن علي الزهراني .