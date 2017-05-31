 محافظ المندق يرأس اجتماع لجنة فعاليات صيف ٣٨ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ المندق يرأس اجتماع لجنة فعاليات صيف ٣٨ لتبرير ضعف القوات الإيرانية..ظريف يعلق على اختراق طائرة سعودية المجال الإيراني التعليم تعلن انطلاق ملتقيات المبتعثين للسنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة إنتل تنتج حاسوبا بحجم بطارية الهاتف المحمول! طالبة كويتية تكتشف علاجاً للسرطان بنسبة 93% خلال 3 أيام فقط أنباء عن مقتل مؤسس وكالة أنباء داعش في غارة للتحالف البيت الأبيض: على قطر الالتزام بمذكرة تفاهم قمة الرياض “قلب ميت”..شاهد كيف واجه طفل هجوم مجموعة من الكلاب مهربو البشر “يكسبون” 35 مليار دولار سنويا مقتل 12 جندياً تركياً في سقوط مروحية التحالف: هجوم على سفينة نفط قبالة سواحل اليمن

محافظ المندق يرأس اجتماع لجنة فعاليات صيف ٣٨

محافظ المندق يرأس اجتماع لجنة فعاليات صيف ٣٨
المناطق - عادل الزهراني
رأس محافظ المندق صالح بن محمد القلطي اجتماع لجنة فعاليات صيف المندق ٣٨ بحضور مدراء الإدارات الحكومية ورؤساء لجان فعاليات الصيف حيث استهل المحافظ اجتماعه بكلمة نقل من خلالها حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله-  وتطلعاته على أهمية الصيف بشكل عام من خلال جودة وتطوير ما يقدم من خدمات وفعاليات للسائحين والزوار وأهالي المنطقة بشكل خاص في مجال السياحة والترفيه كما حث الجميع خلالها على مضاعفة الجهد لظهور هذا الصيف بالمظهر المشرف حيث استهدفت الفعاليات جميع فئات المجتمع فيما تم تفعيل لجان التجهيز والتنسيق والمتابعة وتكليف لجنة التنسيق بالبدء في كتابة تقارير عن جاهزية اماكن اقامة الفعاليات وتكليف اللجنة الامنية بمتابعة الفعاليات واماكن اقامتها وكذلك تفعيل اماكن الاسر المنتجة والبدء في التجهيز لفعاليات سد مدهاس التي ستكون مفاجأة صيف هذا العام .
واختتم القلطي الاجتماع بالبدء في العمل الميداني والتواصل الالكتروني اولا بأول مقدما سعادة شكره للجميع على الجهود المبذولة صرح بذلك مدير العلاقات العامه والإعلام بمحافظة المندق حسن علي الزهراني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>